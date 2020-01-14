На Ставрополье два человека погибли из-за детской игрушки на печи

В станице Лысогорской Ставропольского края вечером в понедельник произошел пожар, в котором пострадали четыре человека. Как сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС региона, сгорел частный дом, погибли два человека, еще один получил ожоги.

В следственном отделе по городу Георгиевску СК (к нему относится территория станицы) начал доследственную проверку. По предварительной версии, причиной пожара стала забытая ребенком на печи игрушка.

"Пятилетний ребенок, находившийся в гостях у родственников, оставил игрушку на печи, она загорелась и стала причиной возгорания дома", - отмечается в информации, опубликованной во вторник на официальном сайте следственного управления СКР по Ставропольскому краю.

По данным ведомства, погибли отец ребенка и его знакомая. Бабушка мальчика получила сильные ожоги, ей оказывают помощь в районной больнице. Сам ребенок не пострадал - когда начался пожар, он играл на улице.

Сейчас следователи изучают найденные на пепелище предметы и опрашивают очевидцев.