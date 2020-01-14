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14.01.2020 12:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ставрополе водитель скончался за рулем от сердечного приступа

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)

В Ставрополе мужчина слетел в обочину и скончался во время управления автомобилем. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

В Псковской области умер водитель, пытавшийся помочь жертвам ДТП

Инцидент произошел на улице Красноармейской. Водитель автомобиля Ford Mondeo почувствовал себя плохо, съехал с дороги и влетел в металлический столб.

- Прибывшая бригада медиков зафиксировала смерть 57-летнего водителя от сердечного приступа, - отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители устанавливают точные причины случившейся трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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