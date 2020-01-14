В Ставрополе водитель скончался за рулем от сердечного приступа

В Ставрополе мужчина слетел в обочину и скончался во время управления автомобилем. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщили "РГ" в краевом управлении ГИБДД.

Инцидент произошел на улице Красноармейской. Водитель автомобиля Ford Mondeo почувствовал себя плохо, съехал с дороги и влетел в металлический столб.

- Прибывшая бригада медиков зафиксировала смерть 57-летнего водителя от сердечного приступа, - отметили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители устанавливают точные причины случившейся трагедии.