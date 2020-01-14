76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.

Как рассказали в ведомстве, несколько дней назад, 9 января в полицию Невского района обратилась внучка пенсионера. Она рассказала, что у ее дедушки произошел конфликт с прибывшими по вызову медиками скорой помощи.

Мужчину уже посадили в автомобиль, когда выяснилось, что он не хочет ехать в определенную больницу. И тогда, говорит заявительница, врач ударил дедушку.

Вчера, 13 января, сам пенсионер написал в полицию заявление о случившемся.

Сейчас сотрудники МВД разбираются в обстоятельствах произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.