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14.01.2020 20:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК Ленобласти возбудил дело об убийстве, в котором призналась женщина

Текст: Евгения Цинклер (Ленинградская область)

Следственный комитет РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летнего жителя Гатчины, в котором призналась его сожительница.

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Напомним, 36-летняя женщина сегодня сама обратились в полицию с сообщением о том, что задушила своего друга. Она рассказала, что была вынуждена сделать это, защищая свою шестнадцатилетнюю дочь. Мужчина якобы пытался ее изнасиловать.

В Следственном комитете пока не подтверждают эту версию. Согласно информации СК, в ночь на 14 января мужчина, будучи сильно нетрезвым, забрался на балкон, а оттуда проник в квартиру, где живет подозреваемая с детьми. Между ними произошло бурное выяснение отношений, в ходе которого женщина задушила мужчину. Версия о том, что он хотел изнасиловать девушку-подростка, проверяется.

В Следственном комитете продолжают работать над установлением обстоятельств произошедшего, назначен ряд экспертиз.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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