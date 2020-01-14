Возбуждено дело о пожаре на заводе в Ухте

По факту пожара на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СК РФ по по Республике Коми. Следственные органы увидели в произошедшем признаки преступления по статье 217 Уголовного кодекса РФ.

Речь идет о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем крупный ущерб. Наказание по ней варьируется от крупного штрафа до лишения свободы на три года.

Напомним, пожар на заводе в Ухте произошел 9 января. В результате был тяжело травмирован работник 1974 года рождения. Заводу причинен ущерб на сумму около 12 миллионов рублей.

По данным следствия, к возгоранию нефтепродуктов привело нарушение требований безопасности.

Сейчас сотрудники следственных органов выясняют причины произошедшего, изучают документацию, опрашивают сотрудников предприятия и решают вопрос о назначении необходимых экспертиз.