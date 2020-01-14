На железной дороге в Петербурге маневры цистерн привели к ЧП

В Северной столице ликвидировали последствия нештатной ситуации, происшедшей на станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский. Во время маневровых работ здесь сошли с рельсов пять цистерн с дизельным топливом.

Как сообщает пресс-служба ОЖД, сход пяти вагонов произошел около 21 часа 13 января. В результате происшествия опасный груз не вытек из цистерн, на месте события никто не пострадал.

К ликвидации чрезвычайного происшествия был привлечен спецпоезд. Восстановительные работы были завершены к 5.40 14 января. Пассажирские и грузовые поезда следуют через станцию по запланированному графику.