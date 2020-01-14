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14.01.2020 12:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Поморье спустя 15 лет раскрыли жестокое убийство сторожа

Текст: Марина Ледяева (Архангельская область)

В Архангельской области завершено расследование убийства 15-летней давности в поселке Салтозеро Плесецкого района. В преступлении обвиняются трое жителей Поморья в возрасте от 32 до 59 лет, которые вскоре предстанут перед судом. При этом один из них уже отбывает наказание за другое убийство.

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Как сообщает СУ СКР по Архангельской области и НАО, в 2005 году рыбаки нашли в Салтозере тело мужчины с признаками насильственной смерти. Как выяснилось, он был судим. Долгое время это преступление, совершенное в глухой труднодоступной местности, оставалось нераскрытым. Однако новые возможности следствия позволили установить причастных к убийству - отца с сыном и их знакомого.

По данным следствия, они совершили преступление в лесу в состоянии опьянения. Обвиняемые из личной неприязни избили потерпевшего, после чего один из них задушил жертву шнуром. Чтобы замести следы, мужчины отвезли тело убитого на машине к озеру и утопили его.

Свою вину фигуранты не признали, но следствие полагает, что потерпевший мешал им вывозить металл и кирпичи из заброшенного поселка, который он неофициально сторожил. Дело рассмотрит Архангельский областной суд.

Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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