В Вологодской области мужчина погиб при взрыве петарды

В поселке Новатор Великоустюгского района Вологодской области 45-летний мужчина погиб при взрыве петарды.

Как сообщает СК РФ по региону, на автобусной остановке рядом с телом погибшего были найдены остатки разорвавшейся петарды. О том, что к трагедии привела именно пиротехника, также свидетельствовали характерные повреждения в области груди и травматическая ампутация пальцев на руке. Для уточнения причины смерти будет назначена судмедэкспертиза.

Дома у пострадавшего следователи нашли еще одну новую петарду.

По факту гибели человека проводится проверка. Разыскиваются очевидцы трагедии, которая произошла вечером 13 января, накануне старого Нового года. Следователи также ищут близких и друзей погибшего мужчины. Есть основания полагать, что накануне он долгое время выпивал.