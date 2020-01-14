У пожилого тюменца в кинотеатре остановилось сердце

В Тюмени на сеансе в одном из кинотеатров стало плохо пожилому 79-летнему зрителю. Мужчину реанимировали две бригады медиков.

Как рассказала Ирина Бердюгина, пресс-секретарь станции скорой помощи, инцидент случился 10 января. Уже через пять минут после того, как поступил вызов, врачи были на месте. У пациента, который был без сознания, они диагностировала клиническую смерть.

К сожалению, очевидцы не попытались запустить сердце мужчины до приезда "скорой", при том, что реанимация в первые минуты дает шансы на выживание 85 процентов, а на пятой минуте - всего 20.

"За жизнь мужчины боролись фельдшерская и врачебная бригады, медицинские манипуляции продолжались 24 минуты. Когда сердце пациента вновь забилось, его отвезли в больницу", - сообщили в пресс-службе областного минздрава.