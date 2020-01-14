На Урале за помощь в поимке убийцы матери и дочери пообещали 1 млн рублей

На Среднем Урале продолжаются поиски убийцы женщины и ее дочери-подростка. Преступление было совершено в октябре 2018 года в Нижнем Тагиле. "Тому, кто предоставит информацию, которая поможет поймать преступника, гарантируется конфиденциальность и вознаграждение - один миллион рублей", - сообщил пресс-секретарь главка МВД области Валерий Горелых.

Напомним, убийство было совершено 20 октября в доме на проспекте Ленинградский. Из квартиры жертв - 36-летней женщины и ее 12-летней дочки - пропали ноутбук Lenovo G-580 и белый планшет Samsung SM-T210 в розовом чехле.

Угрозыск и полиция Нижнего Тагила продолжают расследование. "В материалах дела уже имеются определенные положительные наработки, но считать его раскрытым пока преждевременно", - говорит Горелых.

По его информации, к преступлению может быть причастен мужчина славянской внешности, 30-35 лет, среднего телосложения. Лицо вытянутое, овальное, рост примерно 170 сантиметров. Из особых примет - татуировка в виде восходящего солнца на руке.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении фигуранта, просят сообщать по круглосуточному телефону доверия 8(343)358-71-61.