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Режиссер фильма "АССА" Сергей Соловьев попал в реанимацию

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    14.01.2020, 12:13
Текст:   Олег Усков

75-летний Сергей Соловьев, режиссер, сценарист и педагог, Народный артист РФ, создатель фильмов "АССА" и "Черная роза - эмблема печали, красная роза - эмблема любви", был экстренно госпитализирован.

Об этом сообщает сегодня ТАСС со ссылкой на источник в окружении Сергея Александровича. Отметивший, что опасности для жизни кинематографиста нет.

"Сергея Александровича в силу возраста его положили в реанимацию. Но опасности для жизни нет", - сказал собеседник агентства. Акцентируя, что состояние артиста стабильное и "в целом все в порядке".

От озвучки подробностей источник уклонился.

При этом некоторые СМИ сообщили, что режиссер перенес операцию, которая прошла успешно.

Сергей Соловьев родился в 1944 году в городе Кемь Карело-Финской ССР в семье военного. Работал актером Ленинградского Большого драматического театра имени Горького, играл в спектаклях Георгия Товстоногова.

Режиссерский дебют - новелла в чеховской киноантологии "Семейное счастье" в 1969-м. Первый полнометражный фильм - "Егор Булычев и другие" 1971-го.

С 1985 года преподает во ВГИКе, профессор. Лауреат Государственной премии СССР - за "Сто дней после детства" (1977).

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