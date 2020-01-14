Счетная палата проанализирует бедность в России

Счетная палата в этом году планирует уделить внимание анализу социальных проблем, в том числе бедности. Об этом сообщил руководитель контрольного ведомства Алексей Кудрин в ходе расширенного заседания коллегии Счетной палаты, посвященном 25-летию контрольного ведомства.

"Будем более глубоко анализировать проблему бедности в различных социальных группах", - сказал Алексей Кудрин.

Планируется также уделить внимание и другим социальным вопросам. Например, Счетная палата намерена провести анализ того, как формируется успешность или неуспешность россиян в школе. Это сложная работа, отметил Кудрин. Но ее результаты будут очень важны для развития страны. "Мы считаем, что сегодня нужно бороться за каждого гражданина", - сказал глава Счетной палаты.

Позже, общаясь с журналистами, он пояснил, какие видит возможности борьбы с бедностью. По мнению Кудрина, госсубсидии семьям с низкими доходами были бы эффективнее, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих. "Если говорить в целом об уменьшении налогообложения для низких зарплат, то это очень косвенная мера в отношении бедных, хотя любое снижение налогообложения будет приветствоваться", - отметил глава Счетной палаты.