Как отмечают в Пекине, муниципалитет Праги проводил ошибочные действия по критически важным вопросам, касающимся основных интересов Китая, таких как Тайвань, и открыто оспаривал принцип "одного Китая". В связи с этим правительство Шанхая и его жители выражают резкое осуждение и решительный протест.

Учитывая, что политические предпосылки и основа для обменов между двумя городами перестали существовать, Шанхайское народное правительство уполномочило управление иностранных дел опубликовать официальное следующее заявление: "Город Шанхай с настоящего времени прекратил побратимские отношения с Прагой и приостановил с ней все официальные контакты".

Взаимное уважение, равенство и взаимная выгода являются основой китайско-чешских отношений. В Пекине призывают муниципальные власти Праги как можно скорее признать ошибки, устранить негативные последствия практическими действиями и строго придерживаться принципа единого Китая.