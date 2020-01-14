В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты

Необходимо пересмотреть методику расчетов средних показателей зарплат в РФ, заявил руководитель думских единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Для этого потребуется исключить из расчетов данные ряда регионов, а также не учитывать зарплаты руководящего состава, пояснил он.

- Нужно исключить данные таких регионов, как Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов, - отметил политик. - А данные "средний по региону" не должны учитывать заработную плату руководящего состава - директоров школ, главных врачей.

В "Единой России" рассчитывают, что в рамках "правительственных часов" в Госдуме министры, называя среднюю зарплату, будут применять "более честный подход", заявил он.