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14.01.2020 17:00
Рубрика: Власть

В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты

Текст: Татьяна Замахина

Необходимо пересмотреть методику расчетов средних показателей зарплат в РФ, заявил руководитель думских единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
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Для этого потребуется исключить из расчетов данные ряда регионов, а также не учитывать зарплаты руководящего состава, пояснил он.

- Нужно исключить данные таких регионов, как Тюменская область, Москва, Санкт-Петербург и ряд других регионов, - отметил политик. - А данные "средний по региону" не должны учитывать заработную плату руководящего состава - директоров школ, главных врачей.

В "Единой России" рассчитывают, что в рамках "правительственных часов" в Госдуме министры, называя среднюю зарплату, будут применять "более честный подход", заявил он.

Власть Работа власти Экономика Работа Зарплата Партии "Единая Россия" Законодательная власть Госдума

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