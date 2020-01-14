ВМС США посоветовали опасаться подлодок "Ясень-М"

Строительство кораблей линии "Ясень-М" свидетельствует о продолжении Россией реализации самого дорогого проекта для подводного флота постсоветского периода. Эти многоцелевые атомные субмарины являются чрезвычайно смертоносными, и ВМС США должны быть обеспокоены.

Такое мнение высказал обозреватель издания The National Interest Марк Эпископос.

"Ясень-М" представляет собой комплексную модернизацию, включающую все возможные новшества за многолетний перерыв между введением в эксплуатацию головного корабля проекта 885 "Северодвинск" и спущенной на воду в 2017 году подводной лодкой "Казань". Последняя сейчас находится на финальном этапе испытаний и будет передана Военно-морскому флоту РФ в декабре нынешнего года.

Полный список обновлений остается под секретом и, считает автор, может варьироваться в каждой из субмарин, которые планируется произвести в течение ближайшего десятилетия. Известно, что подлодки "Ясень-М" обладают более низкой акустической сигнатурой, модернизированной бортовой электроникой, более коротким (по сравнению с головным кораблем - прим. "РГ") корпусом и расширенным перечнем применяемого вооружения. В частности, атомоход будет нести новую крылатую ракету "Калибр-М" с почти вдвое большей дальность полета в сравнении с обычным "Калибром" - 4,5 тысячи километров против 1,5-2,5 тысячи километров.

Как отмечает Эпископос, "Ясень-М" принадлежат к тому же классу быстроходных ударных подлодок, что и субмарины "Вирджиния" в США.

- Однако как минимум по одному показателю российский проект одерживает решительную победу - по соотношению цены и качества. Одна серийная подлодка "Ясень-М" будет стоить не более 50 миллиардов рублей или примерно 1,6 миллиарда долларов. А средняя цена подводной лодки класса "Вирджиния" составит около 2,8 миллиарда долларов, - пишет обозреватель.

Автор добавляет, что бюджет российского ВМФ меньше, чем у американских ВМС, но при такой стоимости "Ясень-М" может быть конкурентоспособным на мировом уровне. Кроме того, пишет Эпископос, Россия демонстрирует уверенность в реализации этого проекта, увеличив с шести до восьми единиц число заказанных кораблей.

- Разработка подводных лодок за последние десятилетия исторически была менее заметной из-за других амбициозных российских военно-морских проектов, но сейчас есть четкое представление о продолжении серии "Ясень-М", - заключил обозреватель.