Бомбардировщики B-52 остались без атомных бомб

Согласно последней инструкции ВВС США из арсенала стратегических бомбардировщиков B-52 Stratofortress исключены свободнопадающие термоядерные бомбы B-61 и B-83. Единственным ядерным оружием, которое может применять самолет, осталась дальняя крылатая ракета AGM-86B с термоядерной боеголовкой переменной мощности.

Согласно документу, выдержки из которого публикует The Drive, атомные бомбы останутся в оснащении бомбардировщика B-2 Spirit. Указания на то, что символ холодной войны и один из главных носителей ядерного оружия США остался без бомб, содержались в документах Пентагона и Национальной администрации по ядерной безопасности еще в 2017 году - B-52 там не указан среди средств доставки атомных бомб B-61 и B-83 любого типа.

Однако из предыдущей версии инструкции для ВВС 911-11, датированной февралем 2017 года, следует, что "Стратосферные крепости" являются как минимум техническим средством доставки термоядерных бомб.

Переоснащение B-52 с бомб на ракеты началось еще полвека назад, когда военные усомнились в способности бомбардировщика преодолевать мощную ПВО потенциальных адресатов ядерного оружия. В 60-е годы бомбардировщики в числе другой авиации оснастили ядерными ракетами малой дальности AGM-69A. Предполагалось, что с их помощью самолеты будут расчищать себе дорогу к главным целям.

Через 20 лет Stratofortress вооружили крылатыми ракетами AGM-86 и AGM-129 (последнюю вывели из эксплуатации в 2012 году из-за дороговизны). AGM-86 имеет раскладные крылья, дальность полета 2780 километров и инерциальную систему управления. B-52 может нести до 20 таких ракет: 8 на револьверной пусковой установке в отсеке вооружения и еще 12 на подкрыльевых пилонах. В будущем бомбардировщик планируется оснастить перспективной малозаметной ракетой LSRO.