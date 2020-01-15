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Добронравов назвал сроки выхода седьмого сезона сериала "Сваты"

Новости
    15.01.2020, 13:13
Текст:   Олег Усков

Народный артист Российской Федерации Федор Добронравов рассказал, когда выйдет седьмой сезон российского-украинского ситкома "Сваты". По словам 58-летнего актера, премьера его запланирована на 2021 год.

Фото: Олег Булдаков/ ТАСС
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При этом в шоу появятся свежие герои - речь о сценах с молодыми Иваном и Валюхой Будько - Виктор Добронравов, 36-летний сын Федора, и украинская актриса Дарья Рыбак соответственно.

Плюс в новых сериях предстанет и Валентина Будько в детстве - ее сыграет юная украинская актриса Мария Тарасова.

"Мы должны были давно снять этот сезон, поэтому загадывать тут уже что-то страшно. Если бог даст и все пойдет по плану, то в 2021 году он выйдет", - сказал Федор в интервью изданию teleprogramma.pro. Добавив: "Молимся, чтоб так все и было".

При этом стоит порадовать, что помимо молодых Будько зрителей ожидает и другой сюрприз - новый герой Палыч, директор сельского клуба. Его сыграет Михаил Трухин - Вячеслав Волков из "Улиц разбитых фонарей".

В настоящее время сезон "активно снимают" в Беларуси. Предыдущий делали еще на Украине, однако из-за известной обстановки работы пришлось перенести в соседнюю страну. В частности, какие-то сцены снимаются в центре Минска.

Первые "Сваты" вышли в 2008 году.

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