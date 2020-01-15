Галина Карелова: Президент почувствовал запрос на рост качества жизни

Вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова, курирующая вопросы социальной политики, семьи и детства, в комментарии "Российской газете" назвала нынешнее Послание президента Федеральному собранию уникальным, "потому что почти целиком оно посвящено внутренним проблемам страны" и большая часть "программной речи" содержит инициативы по решению социальных проблем.

По мнению Кареловой, глава государства во время многочисленных встреч с гражданами сумел почувствовать общественный запрос на улучшение качества жизни.

Она уверена, что предложенные президентом меры соцподдержки существенно улучшат положение малоимущих слоев населения, к которым относятся многие семьи с двумя и более детьми, а также будут стимулировать молодые пары к рождению первенца.

Парламентарии, по ее словам, намерены в кратчайшие сроки облечь инициативы главы государства в форму законов.