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15.01.2020 18:11
Рубрика: Происшествия

Из Австрии экстрадирован обвиняемый в убийстве, совершенном в 1998 году

Текст: Иван Петров
Фото: пресс-центр МВД России Фото: пресс-центр МВД России
Фото: пресс-центр МВД России

В среду в Москву авиатранспортом из Австрии был доставлен Гарри Григорянц, который долгие годы числился в международном розыске. Мужчина обвиняется в совершении убийства в поселке Солонцы Емельяновского района Красноярского края, которое произошло в 1998 году. Фигуранта дела об убийстве сопровождали во время перелета сотрудники Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН. В аэропорту Вены подследственного им передали местные правоохранители.

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Фото: Алексей Агарышев/ РИА Новости
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В МВД рассказали, что от австрийских коллег в период нахождения Григорянца в розыске поступило сообщение о том, что он совершил на территории их государства тяжкое преступление, был задержан, осужден и отбывает назначенный тюремный срок. После отбытия наказания австрийцы передали Григорянца России.

"Состоявшаяся сегодня экстрадиция стала первой в текущем году", - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Чуть ранее об этой же экстрадиции сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что экстрадированный обвиняется по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ "Убийство".

По версии следствия, в декабре 1998 года Григорянц убил из личных неприязненных отношений своего знакомого. После чего скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. В июне 2019 года в связи с установлением его местонахождения на территории Австрии Генпрокуратура направила зарубежным коллегам запрос о его выдаче, который в декабре 2019 года был удовлетворен.

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