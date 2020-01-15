Киргизия и Таджикистан могут обменяться территориями

Киргизия и Таджикистан могут обменяться приграничными территориями в Ферганской долине. Об этом по итогам переговоров официальных делегаций двух стран сообщили в аппарате кабинета министров КР.

Правительства обеих стран договорились к первому марту 2020 года определить, какими участками можно обменяться, и подготовить соответствующие предложения. Этим займутся топографические группы, работающие на местах. Предполагается, что рокировка затронет территории между Баткенским районом и городом Исфара на участках "Самаркандек" и "Кок-Таш". Именно на этом отрезке границы между двумя странами нередко фиксируют инциденты, в том числе - с применением огнестрельного оружия.

Стороны, согласно данным официальных источников, могут обменяться равнозначными и равновеликими земельными участками. По крайней мере, это условие обозначено в протоколе, подписанном киргизской и таджикской делегациями. Группы переговорщиков, что немаловажно, возглавляли вице-премьеры обеих стран.

Встреча делегаций прошла на киргизско-таджикской государственной границе буквально через несколько дней после очередного инцидента.

Протяженность линии раздела между странами составляет более 970 километров. Около четырехсот из них пока не делимитированы и не демаркированы. Специалисты насчитывают около 70 участков, на которые претендуют обе стороны.