Киргизия и Таджикистан могут обменяться территориями

Правительства обеих стран договорились к первому марту 2020 года определить, какими участками можно обменяться, и подготовить соответствующие предложения. Этим займутся топографические группы, работающие на местах. Предполагается, что рокировка затронет территории между Баткенским районом и городом Исфара на участках "Самаркандек" и "Кок-Таш". Именно на этом отрезке границы между двумя странами нередко фиксируют инциденты, в том числе - с применением огнестрельного оружия.
Стороны, согласно данным официальных источников, могут обменяться равнозначными и равновеликими земельными участками. По крайней мере, это условие обозначено в протоколе, подписанном киргизской и таджикской делегациями. Группы переговорщиков, что немаловажно, возглавляли вице-премьеры обеих стран.
Встреча делегаций прошла на киргизско-таджикской государственной границе буквально через несколько дней после очередного инцидента.
Протяженность линии раздела между странами составляет более 970 километров. Около четырехсот из них пока не делимитированы и не демаркированы. Специалисты насчитывают около 70 участков, на которые претендуют обе стороны.