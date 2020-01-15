Лавров рассказал о перспективе добычи Индией ресурсов в Арктике

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал о высоком уровне сотрудничества между Москвой и Нью-Дели. По словам главы российского МИД, Россия изучает перспективы расширения сотрудничества с Индией в энергетической сфере.

Как информирует издание Times of India, Индия может стать первым неарктическим государством, добывающим ресурсы в Арктике. Как заявил глава МИД РФ, интересы стран, занимающих лидирующие позиции по производству и потреблению энергоресурсов в мире, совпадают. Лавров рассказал, что в настоящее время ведется совместная разработка нефтяных и газовых месторождений на территории двух государств, включая шельфовые проекты.

Сегодня Лавров совершит деловой визит в Нью-Дели, где проведет переговоры с индийским коллегой Субраманиамом Джайшанкаром. Накануне он побывал в Шри-Ланке.