Лидера оппозиции в Камбодже обвиняют в сговоре с США

В Камбодже начался громкий судебный процесс, который может изрядно подмочить репутацию Вашингтона в регионе. Правоохранительные органы королевства требуют признать виновным в госизмене лидера оппозиции Кем Соха. Ему инкриминируют сговор с США с целью свержения законного руководства страны. Политику грозит до 30 лет лишения свободы.

На первом заседании по этому делу в среду трибунал приступил к ознакомлению с доводами сторон. Как сообщает газета Cambodian Times, в распоряжении прокуратуры якобы имеется видеозапись, на котором 67-летний оппозиционер обсуждает с неназванными американскими представителями отстранение от власти премьер-министра Хун Сена.

"Я решительно не совершал ничего, в чем меня обвиняют, тем более не совершал никаких действий, которые могли бы нанести ущерб национальным интересам", - сказал Соха на заседании. По словам Соха, его "усилия были сосредоточены исключительно на обеспечении в стране демократических свобод и прав человека, а не на свержение насильственным путем действующей власти".

Политик был арестован осенью 2017 года. На сбор доказательной базы у местных спецслужб ушло около двух лет.