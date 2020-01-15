Москалькова попросила омбудсмена Украины объяснить задержание инвалида

Российского паломника Ивана Антонова задержали на Украине, когда он возвращался из паломнической поездки в Киево-Печерскую лавру.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с письмом, в котором попросила разобраться с задержанием в Херсонской области правоохранительными органами Украины гражданина РФ Ивана Антонова. Также она просит проинформировать об основаниях его заключения под стражу.

Москалькова написала Денисовой о том, что к ней поступило обращение в защиту прав гражданина России Ивана Антонова 1977 года рождения, являющегося инвалидом III группы с детства по слуху. Из обращения следует, что Иван Антонов задержан 8 января правоохранительными органами Украины на пункте пропуска "Чонгар" в Херсонской области. Татьяна Москалькова просит объяснить мотивы столь суровой меры пресечения по отношению к Антонову. Кроме того, она интересуется условиями его содержания, качеством и объемами оказываемой ему медицинской помощи с учетом инвалидности.