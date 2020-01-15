МИД РФ заявил о росте заинтересованности ЕС в возобновлении диалога

Интерес стран Европейского союза к развитию двустороннего взаимодействия с Россией растет. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, выступая на сессии Гайдаровского форума.

"Мы констатируем, что появляется все больше признаков того, что страны ЕС заинтересованы в развитии сотрудничества с нами", - цитирует дипломата ТАСС.

Александр Грушко также отметил, что работа над разрешением современных международных проблем свидетельствует о потенциале объединения усилий России и стран Запада. В качестве примера он привел взаимодействие по урегулированию кризиса в Ливии.

"Мы видим, что на замену системообразующих механизмов приходят альянсы, участников которых объединяет четкое понимание задач и понимание целей, которые можно достигать через сотрудничество", - приводит его слова агентство РИА Новости.

Грушко отметил, что это является хорошим примером того, что на самом деле необходимо отказаться от известных идеологических предпочтений и посмотреть на реальность открытыми глазами.