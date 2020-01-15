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Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Новости
    15.01.2020, 12:31
Текст:   Олег Усков
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Российский певец и автор песен Александр Серов прокомментировал ЧП, во время которого он получил пулю. По словам музыканта, пули при этом "были не настоящие", а резиновые.

Фото: Компания СТВ/ ТАСС
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Напомним, ранее сообщалось об инциденте "со стрельбой в одном из подмосковных кафе", в ходе которого Народный артист РФ был ранен - Серов отдыхал с друзьями в заведении и стал участником драки, закончившейся перестрелкой.

"Началась потасовка - вышли на улицу поговорить, разобраться так сказать, по-мужски. Вот только разговора не сложилось, потому что у одного из них оказался пистолет", - вспомнил певец. "Попали в ногу. Но сейчас все хорошо. Все живы и здоровы", - с оптимизмом подытожил музыкант каналу "Звезда".

Пулю из ноги артиста извлекли в институте Вишневского. И хотя врачи сделали все возможное, теперь исполнитель прихрамывает.

В правоохранительные органы он обращаться при этом не стал, "так как участники драки разбежались".

Ранее гости шоу Малахова передрались из-за Серова и участницы "Дома 2".

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