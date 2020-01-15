В Подмосковье у воспитательницы детсада в гараже обнаружили склад оружия

Полицейские нашли в автомобильном гараже, расположенном в Московской области, целый арсенал оружия, сообщает KP.Ru.

Правоохранители наткнулись на склад боеприпасов в рамках расследования уголовного дела. В нем они обнаружили карабины, гранату, пистолет-пулемет и 400 патронов разной маркировки. Все это было изъято.

Владелецей помещения оказалась 33-летняя воспитательница детского сада. Со слов женщины, она сдала гараж в аренду 53-летнему выходцу с Украины, который собирался ставить туда автомобиль, и не знала, что в нем хранилось. В настоящее время в полиции выясняют, откуда у мужчины оружие и для чего оно предназначалось.