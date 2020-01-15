В Подмосковье возбудили уголовное дело о торговле детьми

Смерть новорожденного ребенка обернулась уголовным делом, возбужденным против лиц, которые занимались вопросами суррогатного материнства и последующей отправкой детей в иностранные семьи. Об этом сообщает областной главк Следственного комитета РФ.

Накануне в поселке ВНИИСОК подмосковного городского округа Одинцово было обнаружено тело мальчика, родившегося в декабре прошлого года. По предварительным данным, криминальной причины в смерти ребенка нет - он скончался от синдрома внезапной младенческой смерти. Но доследственная проверка показала, что в квартире, где умер младенец, под присмотром няни находились еще трое детей. Все они были рождены суррогатными матерями и ожидали, пока их родители-иностранцы оформят необходимые документы, разрешающие вывоз детей за рубеж.

В настоящий момент все дети находятся в больнице.