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15.01.2020 05:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два камчатских села пережили снежную блокаду из-за бездействия властей

Текст: Евгения Шерешевская

После мощного снежного циклона нарушилась нормальная жизнедеятельность поселков Озерновский и Запорожье Усть-Большерецкого района Камчатского края, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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В некоторых местах образовались снежные валы высотой до 2,5 метров, но расчистку территории местные власти организовали не сразу. Готовность администраций поселков к ликвидации последствий сильных снегопадов оказалась почти нулевой.

Как показала проверка, проведенная районной прокуратурой, в Озерновском имеется лишь один трактор, а в Запорожье вовсе нет снегоуборочной техники.

Лишь через два дня после циклона власти Озерновского провели заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а договоры на расчистку дорог к этому времени еще не были заключены.

Администрация Запорожья, заключив договор на расчистку сразу после циклона, только два дня спустя издала постановление о неотложных мерах по ликвидации ЧС.

Такая нерасторопность привела к тому, что в населенных пунктах на длительное время прервалась работа экстренных, коммунальных служб и других организаций, нарушилась безопасность дорожного движения, а многие из жителей просто не могли выбраться из заметенных снегом домов.

Прокурор района Павел Слезко внес представления главам поселений об устранении нарушений федерального законодательства. Ведомство проконтролирует выполнение необходимых требований.

Справка "РГ"

В поселках Озерновский и Запорожье, расположенных в более чем в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского, проживают соответственно 1547 и 530 человек.

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