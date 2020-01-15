На Камчатке школьникам пришлось питаться в кабинете труда

Прокуратура Петропавловска-Камчатского проверила распространившуюся в интернете информацию, о том, что учащиеся средней школы № 26 несколько дней питались в кабинете труда и в коридоре рядом с туалетом. Сообщение об этом в соцсетях разместила мать одного из учеников. При этом, по ее словам, детей кормили из пластиковой одноразовой посуды, которую затем для чего-то мыли.

Представители надзорного ведомства побывали в образовательном учреждении. Выяснилось, что его пищеблок за нарушение санитарно-эпидемиологических правил был закрыт в конце декабря на 30 суток.

10 января администрация школы подала в суд ходатайство о досрочном прекращении административного наказания, так как все нарушения были устранены. Сегодня суд удовлетворил просьбу. С завтрашнего дня школьники будут вновь питаться в отведенном для этого месте.

А пока пищеблок и столовая были закрыты, несколько дней после каникул дети действительно принимали пищу в кабинете труда. В коридоре располагался буфет, правда, туалета, о котором ранее сообщила женщина, рядом с ним не было.

Горячее питание доставляли в учреждение в специальных емкостях, на специализированной машине. Предположения, что одноразовую посуду моют для повторного использования, не подтвердились.

- В ходе дальнейшей проверки прокуратура города изучит все документы, относящиеся к делу, даст правовую оценку работы школы в этой ситуации, а также обоснованности действий судебного пристава-исполнителя, который 27 декабря опечатал не только пищеблок, но и столовую, которая не была указана в резолютивной части судебного решения, - рассказала старший помощник прокурора края Лариса Шунина.