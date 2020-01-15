На Сахалине пресекли деятельность китайского стоматолога-самоучки

Деятельность подпольного стоматологического кабинета, открытого в Южно-Сахалинске гражданином Китая, пресекли сотрудники островной полиции.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД России, прибывшие из Поднебесной трое "предпринимателей" оборудовали кабинет в одном из частных домов. Проживали иностранцы там же, в соседней комнате.

Лечивший зубы гражданин Китая плохо говорит по-русски, поэтому один из его партнеров выступал в роли переводчика, второй - ассистировал. Помощники "стоматолога" также занимались поиском клиентов и отвечали на телефонные звонки.

Как выяснилось в ходе проверки управления по вопросам миграции УМВД, все трое прибыли в Россию по коммерческой визе и не имели права работать.

К тому же у "доктора" не было медицинского образования. Он оказался самоучкой и пренебрегал санитарными нормами. Инструменты в кабинете хранились с нарушением, а использованные расходные материалы не утилизировались как полагается и лежали вместе с неиспользованными.

Возбуждено административное производство по факту осуществления предпринимательской деятельности без лицензии в случае, когда она обязательна.