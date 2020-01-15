В Якутии погасили накопленные за два года долги перед спортсменами

После вмешательства республиканской прокуратуры власти Якутии погасили многомиллионные долги перед победителями и призерами спортивных состязаний, накопленные за два года.

В нарушение федерального и местных законов, в региональный бюджет не закладывались деньги для вознаграждения.

В итоге спортсмены смогли получить причитающиеся им выплаты за 2017 год (более 26 миллионов рублей) лишь в 2018-м. За 2018 год выплата премий на общую сумму 31,4 миллиона рублей вообще не была произведена.

"Предусмотренные на 2019 год средства также не позволяли реализовать права всех атлетов на получение поощрений в указанном году", - сообщается на сайте прокуратуры.

После того, как надзорный орган внес представление, задолженность была погашена. В общей сложности спортсменам и их тренерам выплатили около 51 миллиона рублей.