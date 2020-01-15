Жительницу Богородска осудили за убийство своего новорожденного ребенка

Жительницу Нижегородской области осудили за убийство собственного ребенка. Об этом сообщили на сайте Богородского городского суда. Жестокая расправа над младенцем произошла сразу после его появления на свет.

Из материалов дела следует, рожала женщина в ванной, после чего умышленно опустила младенца в унитаз. Тело уже погибшего малыша, женщина упаковала в пакет и выбросила.

Спустя несколько лет женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, снова родила ребенка и оставила его на улице. Младенца обнаружили посторонние и доставили его в больницу. Суд признал женщину виновной сразу по двум статьям, убийство новорожденного и оставление в опасности.

Ей назначили наказание в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы.