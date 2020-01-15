Из-за оттепели в Перми на два дня закроют ледовый городок

Ледовый комплекс "Легенды древней Пармы" в Перми будет закрыт 16 и 17 января из-за наступающей оттепели. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

В это время, по мнению синоптиков, температура может подняться до плюс трех градусов. Ледовые скульптуры могут подтаять и представлять опасность для посетителей городка. Также в это время возможна приостановка работы катков на городской эспланаде и возле памятника "МиГ на взлете".

Власти сообщают, что уже в субботу, 18 января, ледовый городок вновь начнет принимать посетителей.

Кстати

Пермский ледовый комплекс является одним из самых больших в России, он занимает площадь в 23 тысячи квадратных метров. Он работает всю зиму. В этом году в городке установлены скульптуры мамонта, построены древние городища и волшебный лес.