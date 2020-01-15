Новости

Врач рассказал, кому лучше воздержаться от купания в проруби на Крещение 10:19
Из-за оттепели в Перми на два дня закроют ледовый городок 10:18
В Подмосковье у воспитательницы детсада в гараже обнаружили склад оружия 10:16
На Сахалине пресекли деятельность китайского стоматолога-самоучки 10:15
У Toyota появился RAV4, которому нужна розетка 10:00
Во Владивостоке определят новую чемпионку мира по шахматам 09:57
Полуфинал конкурса "Лидеры России-2020" стартовал во Владивостоке 09:55
Бывший папа Римский Бенедикт XVI отказался от авторства книги о целибате 09:40
Тест "РГ": как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума" 09:35
Взятую в заложники женщину освободили в Японии после 18 часов плена 09:31
Восемь человек отравились угарным газом в Красноярском крае 09:27
Ученые "передвинули" время изобретения конского седла 09:24
Пострадавшим при взрыве газа в Уфе окажут помощь 09:24
В Иране изучают версию внешнего воздействия в связи с крушением Boeing 09:18
Кроссовер Genesis GV80: обучаемый автопилот и кресла круче, чем в Maybach 09:17
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам 09:17
В Иране задержали разместившего видео попадания ракеты в Boeing 08:51
В Госдуме считают, что массовая безработица россиянам не грозит 08:45
В порту Махачкалы загорелось иранское судно 08:40
Медведев 17 января встретится с экспертами Гайдаровского форума 08:35
Появилось новое видео попадания ракет в Boeing под Тегераном 08:31
Toyota показала силуэт нового кроссовера. И это не кросс-версия Yaris 08:17
Климатологи забили тревогу из-за рекордного потепления океана 08:16
Гол Кучерова спас "молнии" от поражения 07:59
Российский чемпион мира по боксу провалил допинг-тест 07:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Тест: Как хорошо вы знаете пьесу "Горе от ума"
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
Самой доброй рубрике "Российской газеты" - 10 лет!
15.01.2020 10:18
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Из-за оттепели в Перми на два дня закроют ледовый городок

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Ледовый комплекс "Легенды древней Пармы" в Перми будет закрыт 16 и 17 января из-за наступающей оттепели. Об этом сообщили в администрации краевого центра.

В Петропавловске-Камчатском отменили занятия в школах из-за снегопада

В это время, по мнению синоптиков, температура может подняться до плюс трех градусов. Ледовые скульптуры могут подтаять и представлять опасность для посетителей городка. Также в это время возможна приостановка работы катков на городской эспланаде и возле памятника "МиГ на взлете".

Власти сообщают, что уже в субботу, 18 января, ледовый городок вновь начнет принимать посетителей.

Кстати

Пермский ледовый комплекс является одним из самых больших в России, он занимает площадь в 23 тысячи квадратных метров. Он работает всю зиму. В этом году в городке установлены скульптуры мамонта, построены древние городища и волшебный лес.

Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край Пермь Перезимовать

Главное сегодня

В Госдуме считают, что массовая безработица россиянам не грозит
В Иране задержали разместившего видео попадания ракеты в Boeing
Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов
До 60 выросло число пострадавших при сбросе керосина на Лос-Анджелес
Немецкий журналист рассказал о важном значении роли РФ в мире