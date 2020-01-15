В Прикамье пассажир напал на таксиста и угнал его автомобиль

В полицию города Краснокамска Пермского края обратился 30-летний местный житель, который сообщил, что клиент, которого он подвозил, напал на него и похитил автомобиль.

Как пояснили в ГУ МВД России по Пермскому краю, по факту нападения и угона транспортного средства было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел на улице Энтузиастов. Таксист подвозил пассажира, расположившегося на заднем сидении автомобиля. Внезапно мужчина напал на водителя и схватил его руками за шею. Водителю удалось покинуть транспортное средство, после чего нападавший пересел на его место и скрылся с места преступлении на похищенном автомобиле.

Вскоре после обращения потерпевшего полицейские обнаружили транспортное средство и задержали злоумышленника. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.