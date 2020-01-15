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15.01.2020 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Прикамье при пожаре в частном доме погибла четырехлетняя девочка

Текст: Надежда Пащенко

Накануне в селе Березовка в Пермском крае произошел пожар в частном жилом доме. Там находились двое детей - девочка четырех лет и семилетний мальчик. Вытащить старшего ребенка из огня помог сосед, младшую спасти не удалось.

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- Девочка не выжила, - сообщили в краевом минздраве. - Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, мужчина получил необходимую врачебную помощь, от помещения в стационар отказался.

Мать детей в это время отсутствовала дома. Как сообщили в региональном СК, по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности”.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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