В Прикамье при пожаре в частном доме погибла четырехлетняя девочка

Накануне в селе Березовка в Пермском крае произошел пожар в частном жилом доме. Там находились двое детей - девочка четырех лет и семилетний мальчик. Вытащить старшего ребенка из огня помог сосед, младшую спасти не удалось.

- Девочка не выжила, - сообщили в краевом минздраве. - Мальчик госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, мужчина получил необходимую врачебную помощь, от помещения в стационар отказался.

Мать детей в это время отсутствовала дома. Как сообщили в региональном СК, по факту происшествия уже возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности”.