Стрельба на звук: как снайперы отрабатывают сирийский боевой опыт

Офицер рассказал о том, как война в Сирии повлияла на систему обучения российских снайперов.

Недавно завершись учебные сборы снайперов мотострелковых бригад 41-й общевойсковой армии Центрального военного округа. Они проходили одновременно в Кемеровской области, на Алтае и в Туве.

Корреспондент "Красной звезды" побывал на Юргинском полигоне (Кемеровская область) и пообщался с руководителем сборов, и.о. заместителя командира соединения майором Денисом Пироговым.

Разумеется, Сибирь накладывает свою специфику на учения. Особенно непросто снайперам преодолевать полутораметровые сугробы. Поэтому бойцам на выбор предлагают три варианта: идти, бежать, пригнувшись, либо передвигаться по-пластунски.

Еще одно экстремальное испытание - долгое время находиться в снежном укрытии. От холода спасают поддоны и коврики из теплоизолирующего полиуретана и специальные мази, которые согревают именно при контакте со снегом.

По словам майора Дениса Пирогова, обучают снайперов не только с учётом сибирского климата, но и сирийского боевого опыта.

К примеру, на полигоне возвели несколько зданий, позволяющих смоделировать городскую обстановку.

"Там они учатся занимать позицию и маскировать её, вести оттуда прицельную стрельбу и менять позицию, использовать стены и перекрытия для защиты от огня вражеских снайперов и миномётчиков", - пояснил он.

Снайперы в этой бригаде используют СВД с оптическим прицелом ПСО-1. На огневую подготовку в год им отводится почти 500 часов. На тактическую - более 450.

Помимо этого есть около 15 упражнений, развивающих меткую стрельбу. Это поражение с разных расстояний головных, грудных, ростовых мишеней, а также бегущих стрелков, пулемётных, гранатомётных и зенитных расчетов, ПТУР.

В связи с войной в Сирии, гораздо больше учебного времени стали посвящать антиснайперской борьбе.

Майор Денис Пирогов отметил, что за последние несколько лет подготовка снайперов в армии в корне изменилась. Появилось много новых упражнений. Это также продиктовано боевым опытом, в том числе и сирийским.

"Профессиональная подготовка наших снайперов очень приближена к условиям выполнения задач этими специалистами в районах вооружённых конфликтов. Например, наши стрелки учатся вести прицельный огонь из неудобных положений, стрелять навскидку, в темноте на вспышку или на звук. И когда после такого обучения снайпер оказывается в реальной боевой обстановке, то ему уже легче и проще действовать", - резюмировал офицер.