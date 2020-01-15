В Кузбассе заключенные построили снежную копию храма Христа Спасителя

Заключенные исправительной колонии строгого режима № 44, что в кузбасском городе Белово, возвели из снега пятиметровую копию столичного храма Христа Спасителя.

Как сообщает главное управление ФСИН по региону, высота строения, над созданием которого трудились семеро осужденных, 5,3 метра, ширина – 4,4 метра, а длина – 4,7 метра. Выдержано оно в синих и золотых тонах. Прежде чем члены православной общины колонии под руководством иерея Павла Букановича и сотрудников отдела воспитательной работы приступили к строительству, они узнали о сложной судьбе главного православного храма страны на уроках истории в школе исправительного учреждения.

На территории колонии уже больше двадцати лет действует церковь в честь иконы Спаса Нерукотворного, службы регулярно посещают семьдесят человек из числа отбывающих сроки за тяжкие и особо тяжкие преступления. А несколько лет назад в ИК-44 организовали церковный хор, стали проводить уроки песнопения и открыли богословские курсы.

Рядом со снежным храмом, выросшим возле церковной колокольни, до 19 января обустроят купель. Желающих совершить омовение в праздник Крещения Господня, как отмечают в ГУФСИН, с каждым годом все больше.

Кстати



В этом году в традиционном творческом конкурсе скульптур и композиций из снега и льда принимают участие все кузбасские колонии. В общей сложности создано более тысячи фигур, в числе которых атрибуты и символы новогодних и рождественских праздников, герои популярных мультфильмов. Победителей выберут 31 января по итогам онлайн-голосования на сайте ГУФСИН.