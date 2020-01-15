В Дагестане число отравившихся питьевой водой выросло до 75 человек

Количество госпитализированных с кишечной инфекцией в дагестанском Кизляре выросло до 75 человек, большинство из них дети, сообщает ТАСС.

Так, в инфекционном отделении Центральной городской больницы находятся 40 детей. Госпитализированным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По информации пресс-службы правительства республики, все заболевшие употребляли некипяченую водопроводную воду. У пациентов наблюдаются тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры. Заболевание протекает в легкой и среднетяжелой форме.

Организована работа инфекционного штаба. Начаты противоэпидемические мероприятия: подворные обходы и эпидрасследование. Для этого создали 16 врачебно-фельдшерских бригад, которые осматривают взрослое и детское население, а также две группы неотложной помощи. Подача воды с одной из насосных станций, где установлено несоответствие качества воды санитарным нормам, приостановлена.

В Кизляре находятся специалисты из Махачкалы: инфекционист, эпидемиолог и лаборант.

- Для проведения профилактического фагирования выделено 600 флаконов Интести-бактериофага, - сказал министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Свое расследование также проводит республиканский Роспотребнадзор.