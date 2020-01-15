В Старой Руссе загорелся дом, описанный в "Братьях Карамазовых"

В ночь на 15 января в Старой Руссе от пожара пострадал особняк, являющийся объектом культурного наследия и оставивший след в творчестве Федора Достоевского. Предполагаемыми виновниками случившегося считают лиц без определенного места жительства.

Как сообщает ТАСС, сигнал о возгорании поступил в 4 часа утра. Расчеты выехали к так называемому "дому Беляева", послужившего прообразом дома персонажа "Братьев Карамазовых" Катерины Верховцевой. Огонь распространился на площади 340 квадратных метров и охватил межэтажные перекрытия, чердак и крышу. Пожар был потушен к семи часам утра.

Дом Беляева, называющийся так по имени первого владельца, был выведен из эксплуатации и готовился к проведению ремонтных работ. Противоаварийные работы на этом объекте муниципальной собственности были завершены год назад, а доступ в здание перекрыт. Как сообщил заместитель главы администрации Старорусского района Игорь Ананьев, вероятными виновниками происшествия являются бездомные, которые вскрыли дверь и проникли внутрь объекта культурного наследия.

Вопрос о переносе сроков проведения реставрационных работ в доме Беляева будет обсуждаться на совещании, запланированном в администрации Старорусского района на 16 января. Как известно, в 2021 году в России отметят двухсотлетие со дня рождения Достоевского и Старая Русса, в которой жил и творил писатель, должна стать одним из центров этого события.