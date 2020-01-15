В порту Геленджика рабочего задавило буровой установкой

Следователи проводят проверку гибели 48-летнего рабочего при проведении буровых работ в морском порту Геленджика. Об этом сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Инцидент произошел 13 января 2020 года около 11.30 дня в Черном море на объекте "Комплекс береговой и морской инфраструктуры в порту Геленджик". При производстве буровых работ сотрудник фирмы "Спектр-Электро" получил тяжелую травму груди и живота от корпуса буровой установки. Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу, однако врачам спасти его не удалось", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомстве.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося: проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.