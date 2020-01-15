В Платове у гражданки Украины нашли незадекларированную валюту

В ростовском аэропорту сотрудники таможенного поста выявили у пассажирки международного рейса из Украины крупную сумму незадекларированной валюты. Об этом сообщает Южное таможенное управление.

Гражданка соседнего государства, летевшая из Ростова-на-Дону в Стамбул, проходила по "зеленому коридору". Таможенники обнаружили у нее 20 625 долларов США, 170 канадских долларов и 230 евро, на которые не было таможенной декларации. Таким образом? сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств (по курсу Центробанка России) за вычетом разрешенной к вывозу без декларирования составила более 670 тысяч рублей.

В отношении гражданки Украины возбуждено дело об административном правонарушении. По словам начальника таможенного поста Вячеслава Стародубова, провозить без декларирования можно валюту в сумме, не превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США, иначе предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Кстати

В прошлом году сотрудники поста возбудили 70 аналогичных дел об административных правонарушениях и одно по статье о контрабанде денежных средств.