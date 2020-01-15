Бой в горах Таджикистана показали на видео

Военнослужащие российской военной базы провели бои на горном полигоне Ляур в 40 километрах от Душанбе. "В ходе учения применялся опыт ведения боевых действий в современных вооруженных конфликтах", - сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По легенде противник - незаконное бандформирование численностью до сорока человек. Подразделения на бронетранспортерах БТР-82А отработали организацию взаимодействия и ведение общевойскового боя в горной местности в наступлении и обороне.

Военнослужащие совершенствовали навыки в тактической, специальной и военно-медицинской подготовке. Учебный бой усложнялся различными "вводными" и проходил в обстановке активного применения "неприятелем" средств радиоэлектронного подавления.

"Использовались такие маневры как обход, обхват противника, перенос и сосредоточение огня, ведения огня по отдельным целям", - рассказал командир мотострелкового взвода - Александр Солосин.

В маневрах было задействовано свыше 500 военнослужащих и более 150 единиц техники.

Между тем

Ранее на полигоне Ляур экипажи вертолетов Ми-8 отработали бомбометание и переброску тактического десанта на горный хребет Летчики применили стокилограммовые осколочно-фугасные авиабомбы, а для поражения мишеней, имитирующих бронетехнику, - неуправляемые кумулятивно-осколочные и бронебойные ракеты.

Справка

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - самый крупный военный объект России за ее пределами. Располагается в Душанбе и Бохтаре, и находиться на территории республики, согласно договоренностям от 2012 года, будет до 2042 года.