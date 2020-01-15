Пассажира самолета Москва - Екатеринбург наказали за курение на борту

Рейс Москва - Екатеринбург, который приземлился накануне в Кольцово, встречали с полицией: один из пассажиров закурил на борту, о чем экипаж сообщил правоохранительным органам.

Прибывшие на место транспортные полицейские выяснили, что 34-летний житель Московской области реши подымить в туалете самолета, когда тот был в воздухе.

"Мужчина заявил, что якобы не знал о запрете курения на борту воздушного судна, - рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО. - Нарушителя доставили в дежурную часть и привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ".