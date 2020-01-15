Суд арестовал мужчину, смертельно ранившего в голову школьника на Урале

Тагилстроевский районный суд арестовал на два месяца мужчину, обвиняемого в убийстве ребенка из хулиганских побуждений.

Напомним, 4 августа 2019 года в Нижнем Тагиле нетрезвый мужчина стрелял по банкам и тяжело ранил семилетнего мальчика, который играл неподалеку. После этого правонарушитель попытался скрыться в одном из садовых домиков, но был задержан. У него изъяли две пневматические винтовки и пули.

За жизнь пострадавшего первоклассника, которого вертолетом доставили после случившегося в Екатеринбург, почти полгода боролись врачи, но спасти его не удалось: 12 января этого года он скончался.

Уголовное дело в отношении стрелка переквалифицировали на более тяжкую статью - пункты "и" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство из хулиганских побуждений". Дело находится в производстве Главного следственного управления СК России.

"Мера пресечения избрана по 13 марта включительно. Постановление суда вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами", - сообщается в официальном Twitter Свердловского областного суда.