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15.01.2020 11:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с автокраном

Текст: Екатерина Призова

Автобус сообщением Тюмень - Тобольск (маршрут номер 555) сегодня утром столкнулся с автокраном на 174 километре федеральной трассы в Тобольском районе.

По данным Госавтоинспекция Тюменской области, тяжелая техника совершала обгон, выехала на "встречку" и стрелой задела автобус. От удара общественный транспорт улетел в кювет и опрокинулся.

Фото: iStock
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"В автобусе находились 19 пассажиров, семеро из них получили различные повреждения, они доставлены в больницы Тобольска и поселка Байкалово", - сообщила пресс-секретарь регионального управления ГИБДД Анжела Борисова.

Обстоятельства аварии выясняются. Движение по дороге не ограничено.

Между тем, в Минздраве области уточняют, что госпитализация потребовалась пятерым пассажирам автобуса. "На месте ДТП работают четыре бригады "скорой". В реанимацию госпитализирована одна женщина с черепно-мозговой травмой. Еще четыре человека с нетяжелыми травмами находятся в приемном отделении больницы", - рассказала ТАСС пресс-секретарь департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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