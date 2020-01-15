Ростех: "Армата" пока не начала поступать в войска

Глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов сообщил, что поставки бронетехники на платформе "Армата" пока в российскую армию не начались. Об этом он рассказал журналистам после послания президента РФ Федеральному собранию.

Осенью 2019 года на авиасалоне в Дубае Чемезов сообщал, что опытно-промышленная партия танков Т-14 на платформе "Армата" Вооруженным силам РФ должна начаться в конце 2019 - начале 2020 года.

Танк Т-14 создан предприятием "Уралвагонзавод" на базе тяжелой гусеничной платформы "Армата". Также в это семейство входят тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Экипаж машины состоит из трех человек. Он размещен в носовой бронекапсуле. Управление оружием происходит автоматически.