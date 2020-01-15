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15.01.2020 18:09
Рубрика: Спорт

УЕФА назвал команду 2019 года

Текст: Максим Домчев
Союз европейских футбольных ассоциаций на своем сайте назвал команду 2019 года.
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

УЕФА путем голосования болельщиков определил команду 2019 года. Естественно, что большинство игроков представляет клуб, выигравший в минувшем сезоне Лигу чемпионов, а в нынешнем безоговорочно лидирует в английской премьер-лиге. Речь идет о "Ливерпуле".

Место в воротах доверено голкиперу "красных" Алиссону Беккеру, который не так давно стал обладателем приза имени Льва Яшина, как лучший вратарь мира.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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В защите "Ливерпуль" представлен сразу тремя футболистами - Трентом Александер-Арнольдом, Виргилом ван Дейком и Эндрю Робертсоном. Компанию ливерпульцев разбавил поигравший за "Аякс", а ныне представляющий "Ювентус" Маттейс де Лихт.

В команду года по версии УЕФА попали всего два игрока, выступающих в полузащите - бывший партнер де Лихта по амстердамскому клубу Френки де Йонг, ныне играющий в "Барселоне", и представитель "Манчестер Сити" Кевин де Брейне.

Квартет форвардов возглавляет признанный практически всеми лучшим игроком прошлого сезона Лионель Месси из "Барселоны", а также его давний соперник на поле Криштиану Роналду из "Ювентуса", к которым присоединились Роберт Левандовски из "Баварии" и пятый игрок "Ливерпуля" Садио Мане.

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