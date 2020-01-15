УЕФА назвал команду 2019 года

Союз европейских футбольных ассоциаций на своем сайте назвал команду 2019 года.

УЕФА путем голосования болельщиков определил команду 2019 года. Естественно, что большинство игроков представляет клуб, выигравший в минувшем сезоне Лигу чемпионов, а в нынешнем безоговорочно лидирует в английской премьер-лиге. Речь идет о "Ливерпуле".

Место в воротах доверено голкиперу "красных" Алиссону Беккеру, который не так давно стал обладателем приза имени Льва Яшина, как лучший вратарь мира.

В защите "Ливерпуль" представлен сразу тремя футболистами - Трентом Александер-Арнольдом, Виргилом ван Дейком и Эндрю Робертсоном. Компанию ливерпульцев разбавил поигравший за "Аякс", а ныне представляющий "Ювентус" Маттейс де Лихт.

В команду года по версии УЕФА попали всего два игрока, выступающих в полузащите - бывший партнер де Лихта по амстердамскому клубу Френки де Йонг, ныне играющий в "Барселоне", и представитель "Манчестер Сити" Кевин де Брейне.

Квартет форвардов возглавляет признанный практически всеми лучшим игроком прошлого сезона Лионель Месси из "Барселоны", а также его давний соперник на поле Криштиану Роналду из "Ювентуса", к которым присоединились Роберт Левандовски из "Баварии" и пятый игрок "Ливерпуля" Садио Мане.