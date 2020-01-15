В Австрии хотели привести к присяге новобранцев в Маутхаузене

В Австрии разгорелся скандал, когда стало известно о том, что прежнее руководство армии планировало привести к присяге новобранцев 30 апреля на плацу бывшего концентрационного лагеря Маутхаузен, пишет газета Die Presse.

Социалистическая партия Австрии и коалиционная партия "зеленых" решительно выступили против идеи экс-министра обороны Марио Кунасека (партии "Свобода"), назвав ее, по меньшей мере, "неуместной". "Весьма проблематично принимать присягу в Маутхаузене, в музее это не должно происходить", - заявила представитель СПА Сабина Шатц.

Планы бундесвера раскритиковали также деятели научного консультативного совета мемориала Маутхаузен. Они пояснили, что здесь совершали злодеяния приспешники нацистов. На лагерном плацу заключенные подвергались пыткам и издевательствам во время ежедневного многочасового стояния. Бывшие концлагеря Маутхаузен или Гузен, предназначены для "педагогического спора и поминовения, а не злоупотребления ритуалами для признания национальной идентичности". Министр обороны Австрии Клаудии Таннер (АНП) быстро отреагировал на критику. "Мероприятие по проведению присяги в Маутхаузене отменяется", - объявила она.

Между тем 5 мая 2019 года в Австрии отметили 74-ю годовщину освобождения узников лагеря Маутхаузен. В этот день мемориал посетили девять тысяч человек со всего мира. В памятной церемонии приняли участие канцлер Австрии Се6астьян Курц, члены правительства, выжившие свидетели, представители общественности и различных религиозных конфессий. В Маутхаузен и его филиалы были интернированы 335 тысяч человек, более 122 тысяч из них погибли. Лагерь был освобожден 5 мая 1945 года войсками союзников.