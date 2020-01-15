В Хорватии рыбаки поймали буй секретной подводной системы США

Хорватский рыбак выловил секретную систему ВМС США. Фото: new_militarycolumnist pic.twitter.com/70EYxZvIiQ — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) January 15, 2020

В районе Элафитских островов Адриатического моря в сети рыбацкого сейнера Darko попал секретный навигационный буй военного флота США. Однако Пентагон не пожелал выкупать оборудование и рыбаки из Хорватии снова утопили его.

Как сообщает издание War is Boring, устройство, которое предположительно является высокоточной акустической подводной системой позиционирования и навигации HIPAP, находилось на глубине около 140 метров. Вес оранжевого ящика составлял около 100 килограммов.

Капитан рыболовецкого судна Кунац Бигава сфотографировался с находкой и опубликовал фото в социальных сетях. Оказалось, что оборудование было вывезено из космического центра NASA в Миссисипи 20 ноября 2019 года и через Германию прибыло в Загреб. Потом оно оказалось на дне Адриатического моря.

Спустя некоторое время с рыбаком связались представители ВМС США и потребовали вернуть оборудование. Мужчина запросил вознаграждение в три тысячи долларов, но Пентагон отказался платить. Тогда рыбак выбросил секретное устройство за борт.

Теперь поисками оборудования занимается военно-морское океанографическое управление США, которое направило для поисков судно Heezen.