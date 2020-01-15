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15.01.2020,  
09:54
Текст:  Светлана Цыганкова

В США продемонстрировали летающую мишень пятого поколения

Компания Sierra Technical Services из Калифорнии представила свою разработку - первый летный образец перспективной воздушной мишени 5GAT. Его можно использовать для имитации летательных аппаратов пятого поколения. Первый полет 5GAT запланирован на начало 2020 года.

Фото: Lt. Col. Leslie Pratt (USAF) / wikimedia.org
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Об этом пишет издание Aviation Week. С помощью воздушных мишеней летчики учатся обнаруживать и поражать цели. Военно-воздушные силы США в качестве мишеней используют конвертированные в беспилотные версии истребителей F-16 Fighting Falcon, которые имитируют боевые самолеты четвертого поколения.

В мае прошлого года ВВС США заявили о необходимости новой разработки - воздушной цели, которая могла бы воспроизводить атрибуты истребителей пятого поколения.

Длина 5GAT - 12,2 метра, размах ее крыла - 7,3 метра, пишет N+1. Максимальная взлетная масса - 4,4 тонны. Мишень будут использовать с подготовленных взлетно-посадочных полос. Она сможет выдерживать перегрузки от −2g до 7,5g и выполнять полеты на скорости до 0,95 числа Маха. Высота полета - до 13,7 тысячи метров, а продолжительность - полтора часа.

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